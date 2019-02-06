Kocaeli'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüsamettin A. idaresindeki 48 F 1000 pikap, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 0803 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise sürücüsü öğrenilemeyen 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI: Kazada pikap sürücüsü Hüsamettin A. (25), Besrai A. (33) ve 5 yaşındaki çocukları Hüseyin A. yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hasta nakil aracı, durarak yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Hasta nakil aracındaki sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan baba Hüsamettin A., eşi Besrai A. ve çocukları Hüseyin A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK: Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.