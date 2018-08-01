Kocaeli'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı 5'e yükseldi

Kumcağız Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'ye 5'inci mavi bayrağı kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kocaeli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir cennet, sanayisiyle ekonominin ve istihdamın kalbi olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Bu kadar özelliği tek bir kentte bulmak zor. Bu dört mevsimin aynı anda yaşanması gibi. Bu kentte her tat, her lezzet var." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, var olan güzelliklerin üzerindeki gölgeyi kaldırmanın ve bu cevheri ortaya çıkarmanın görevleri olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalıştık, çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin layık olduğu hayata kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kandıra'daki plajların her birinin bir doğa harikası olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak eski hali ile halkın kullanımına tam anlamıyla uygun olduğu söylenemezdi. Böylesine bir güzelliğe yakışmayan görüntüler vardı. İzmit Körfezi'ni yoğun bakıma alırken Kandıra sahillerimizi de bu tedavi sürecinden mahrum bırakmadık. 22 arıtma tesisiyle İzmit Körfezi'nde arıtılan atık su miktarını yüzde 99'lara çıkardık. Plajlarımızı temizledik. Kandıra sahillerimizi, Akdeniz, Ege sahillerini aratmayacak donanıma kavuşturduk. İlk mavi bayrağı İzmit Körfezi'nin bir kıyısı olan Karamürsel Altınkemer Sahili'nde aldık. İkinci mavi bayrağı Kandıra Cebeci'ye, üçüncü mavi bayrağı Kerpe'ye, dördüncü mavi bayrağı Bağırganlı'ya kazandırdık. Şimdi de beşinci mavi bayrağı Kumcağız'da dalgalandırıyoruz."

Karaosmanoğlu, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen 33 kriteri yerine getirerek mavi bayrağı göndere çekebildiklerini anlatarak, "Zengin donatılarla bezediğimiz plajımız ile Kandıramıza estetik görünüm kazandırmanın yanı sıra Kocaeli sakinlerine, yerli ve yabancı turistlere de keyifli bir sosyal hayat alanı daha oluşturmuş oluyoruz. Hedefimiz; bütün plajlarımızı mavi bayraklarla donatmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kumcağız Plajı'nda mavi bayrak, göndere çekildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve diğer ilçelerin belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı