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Kocaeli hava durumu saatlik tahmin meteoroloji yeni uyarı!

Kocaeli hava durumu saatlik tahmin meteoroloji yeni uyarı!

KOCAELİ hava durumu nasıl olacak meteoroloji son tahminleri açıkladı. 2 gündür sağanak yağış altında olan Kocaeli'de hafta boyunca etkili sağanak yağış devam edecek. Kocaeli saatlik hava son hava durumu tahminlerine göre öğleden sonra sağanak artacak. 5 günlük haritaki Kocaeli hava durumuna göre ise yeni haftada güneş yüzünü gösterecek.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 09:45 - Güncelleme: 25-07-2018 09:45

KOCAELİ hava durumu saatlik tahmini meteoroloji açıkladı ve korkuttu. 2 gündür şiddetli sağanak yağış altında olan Kocaeli için meteoroloji yeni uyarı verdi. Kocaeli'de şiddetli yağışlar öğleden sonra yer yer etkisini arttıracak. 5 günlük haritalı Kocaeli hava durumu tahminine göre de güneş ancak yeni haftada yüzünü gösterecek. Kocaeli'de sıcaklık bugün 21 derece olacak. 

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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