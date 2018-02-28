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Kocaeli hava durumu kar sert bastırdı!

Kocaeli hava durumu kar sert bastırdı!

KOCAELİ hava durumu son tahminleri meteoroloji açıkladı kar yağışı başladı. Kocaeli 5 günlük haritalı hava durumu son tahmine göre kar yağışı yarın yani 1 Mart Perşembe günü etkisini daha da arttıracak. Peki yarın Kocaeli'de okullar tatil olur mu, gözler Valilik 1 Mart kar tatili haberinde.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:10 - Güncelleme: 28-02-2018 16:10

KOCAELİ hava durumu son tahminler korkuttu meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu raporunu yayınladı. Kocaeli'de bugün etkili olan kar yağışı yarın, yani 1 Mart perşembe günü etkisini daha da arttıracak. Peki Kocaeli'de okular yarın tatil olur mu, 1 Mart Perşembe Kocaeli Valiliği tatil kararı ne?

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: TÜRKİYE'nin beklediği kar yağışı yarın yani 1 Mart perşembe günü İstanbul'dan Kars'a, Ankara'dan Konya'ya, Bursa'dan Sivas'a kadar geniş bir bölgeyi etkisi altına alacak. Meteorolojinin yeni yayınladığı tahmine göre kar yağışı 34 ilde etkili olacak. Haliyle bu illerde yarın okullar için kar tatili kararı çıkabilir. Yarın okullar tatil mi sorusuna illerin valiliği son hava durumu raporu doğrultusunda karar verecek. Peki hangi iller listede var. 1 Mart perşembe günü kar yağışı olan iller şunlar: İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Bilecik, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Konya, Isparta, Karaman, Niğde, Yozgat, Sivas, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bitlis.

BU İLLERE YENİ UYARI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatleri ile yarın (01.03.2018 Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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