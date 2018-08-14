Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Kanal D'nin büyük umutlar ve reyting beklentisi ile ilk bölümünü yayınladığı Koca Koca Yalanlar dizisi daha 1. bölümü ile kriz yarattı!

Kanal D'nin büyük umutlar ve reyting beklentisi ile ilk bölümünü yayınladığı Koca Koca Yalanlar dizisi daha 1. bölümü ile kriz yarattı! Senaryoya izleyici tepki gösterdi sosyal medya çoştu

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Yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala kanallar da dizileri bir bir yayına vermeye başladı. İddialı yapımların adresi Kanal D ise uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük reyting getireceğine inandığı güzlü oyuncu kadrosunun olduğu dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünü dün akşam yayına verdi.



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Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı dizi Koca Koca Yalanlar ekran macerasına dün akşam başladı. Kanal D'nin büyük umutlarla yayınladığı dizi daha ilk bölümü ile seyirciyi çıldırttı, sosyal medya dizi yorumlarıyla çoştu.



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