Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Kanal D'nin büyük umutlar ve reyting beklentisi ile ilk bölümünü yayınladığı Koca Koca Yalanlar dizisi daha 1. bölümü ile kriz yarattı!

Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Kanal D'nin büyük umutlar ve reyting beklentisi ile ilk bölümünü yayınladığı Koca Koca Yalanlar dizisi daha 1. bölümü ile kriz yarattı! Senaryoya izleyici tepki gösterdi sosyal medya çoştu

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Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Yeni sezonun başlamasına artık sayılı günler kala kanallar da dizileri bir bir yayına vermeye başladı. İddialı yapımların adresi Kanal D ise uzun süredir üzerinde çalıştığı ve büyük reyting getireceğine inandığı güzlü oyuncu kadrosunun olduğu dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünü dün akşam yayına verdi.

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Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Başrollerini Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı dizi Koca Koca Yalanlar ekran macerasına dün akşam başladı. Kanal D'nin büyük umutlarla yayınladığı dizi daha ilk bölümü ile seyirciyi çıldırttı, sosyal medya dizi yorumlarıyla çoştu.

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Koca Koca Yalanlar başlar başlamaz bitiyor mu?

Aldatmayı, kadını tacizi çok normalmiş gibi komik bir anlatımla anlatan dizi hem sosyal medyada hem de ekşi sözlük gibi düşünce ortamlarında ciddi şekilde eleştiri aldı. Binlerce vatandaş RTÜK'eşikayet yorumu yağdırdı. Dizinin daha ilk bölümü çok sayıda olumsuz tepki aldı. Bazı izleyicilerin sosyal medyada RTÜK’ün hesaplarını mentionlayarak diziyi şikayet ettiklerine gözlerden kaçmadı.

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