Koca dehşeti: Kayınvalide öldü, eşi ağır yaralı!

İstanbul Avcılar'da, M.R.Ç. (40) isimli kişi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralandı.

Olay, Ambarlı Mahallesi, Bostan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.R. Ç. ve eşi Ayşegül Ç.'nin araları bir süredir bozuktu. Evden ayrılan Ayşegül Ç. annesi Fehime Küçük'ün evinde kalıyordu.