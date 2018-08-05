Koca defalarca aldattı! Kibariye o görüntüleri yalanladı

Kibariye'nin özel yaşında sular durulmuyor. Önce eşi Ali Küçükbalçık'ın Kibariye'yi aldattığı ortaya çıkmış ardından, Kibariye tarafından yalanlamıştı. Daha sonra Ali Küçükbalçık'ın sarışın bir kadınlar yakalandığı görüntüler ifşa olmuştu.
Sanatçı Kibariye'nin, ihanet haberleriyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı 'Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam' diyerek yalanlamıştı.
Boşanma iddiasıyla ilgili haberleri televizyondan izleyen şarkıcının İzmir'de yaşayan annesi Makbule Tokmak'ın göbek atarken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı.
Kibariye çıkan haberlerden rahatsızlığını dile getirmek için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kibariye açıklamasında şu sözlere yer verdi '''Değerli takipçilerim ve sevenlerim. Bugün magazin programlarında ve haber sitelerinde annem ile ilgili çıkan haberlere istinaden açıklama yapmaya gerek duydum.
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