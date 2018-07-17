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Kobra yılanının ısırdığı Aref yoğun bakımda

Kobra yılanının ısırdığı Aref yoğun bakımda

Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, Antalya'da bir otelde düzenleyeceği gösteri öncesi kendisine ait kobra yılanı tarafından ısırıldı. Panzehir için arayışa geçen Sağlık Bakanlığı, Aref'in isteği üzerine Mısır'a gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 23:13 - Güncelleme: 17-07-2018 00:18

İRAN asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, Antalya'da kendi beslediği kobra cinsi yılan tarafından ısırıldı. Kolu şişen ve yoğun bakıma alınan Aref, panzehirin Mısır'da bulunması üzerine bu ülkede tedavi görmek istedi. Sağlık Bakanlığı, Aref'in tedavisi için Mısır'ın vize vermekte direndiği ancak sorunun çözümlendiğini duyurdu.

Alınan bilgiye göre, bir gösteri için Antalya'da bulunan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, otelde hazırlık yaparken eline aldığı kobra yılanının kurbanı oldu. Yılan tarafından elinden ısırılan Ghafouri, asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MISIR VİZE VERMEDİ

Yoğun bakıma kaldırılan ve uyutulan Aref'in tedavisi için gerekli panzehirin Fransa ve Mısır'da olduğu kaydedilirken, panzehirin Türkiye'ye getirilmesinin 24 saat sürebileceği belirtildi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bakanlık yetkilileriyle görüşerek dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlattı. En yakın ihtimal olarak Mısır görülürken, bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşması süresinin 24 saati aşabileceğini gözönünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

MISIR İLE VİZE SORUNU YAŞANDI

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları gece boyunca özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya geldi.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

MISIR'A GÖNDERİLDİ

İki ülke arasındaki diplomatik girişimler akşam saatlerinde sonuç verdi ve Sağlık Bakanlığı, Aref'in özel bir firmaya ait uçak ambulans ile Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

Kobra yılanı tarafından ısırılan İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, vize engelinin kalkmasının ardından özel bir firmaya ait uçak ambulansla tedavi için Mısır'a gönderildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Mısır'la yürüttüğü çalışmalar sonuç vermiş, hastanın Mısır'a nakli hususunda engeller kaldırılmıştır. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; 'Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında, kreatin kinaz 230'dan 659'a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur.' şeklindedir. ArefGhafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır'da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir." 

KOBRA YILANI ÖZELLİKLERİ

Asya'ya özgü bir hayvan olarak bilinse de kobraların asıl ana vatanı Hint ormanları. Bunun yanında Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Çin, Butan, Bangladeş, Singapur, Tayland, Filipinler gibi ülkelerde de sıkça bulunuyor. Kobranın alt çenesi oldukça esnek. Onun için kalıplı avlarını rahatlıkla yutabiliyor. Gün ışığını çok seven kobralar, yapı olarak utangaç hayvanlar. Tahrik edilmedikçe, üzerine gitmedikçe saldırmıyor. Zehiri esas olarak nörotoksinlerden oluşuyor. Yılan ısırdıktan sonra şiddetli ağrı, bulanık görme, uyuşukluk, baş dönmesi ve daha sonra felce neden oluyor. Isırılan kişiye müdahale edilmemesi halinde solunum yetmezliği ile ölüme yol açıyor. Boyları 5-6 metre arasında değişen kobraların kiloları ise 4-5 kilo. Türkiye'de kobra yılanı yaşamıyor. Türkiye'deki yılanları türü engerek olduğu için sağlık merkezlerinde de bu yılan ısırmasına karşı serum bulunuyor. Kobra yılanı serumu ise Mısır ve Fransa'dan temin edilebiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • hancı 17 Temmuz 2018 01:11 lafa gelince biz afrika ülkesi değiliz deniliyor hastane yaptık yine hastane yaptık sağlık sektörü biz düzeltik ama panzehir yok acaba bakanlardan biri ne ihtiyac olsan ne olucak bu arkadasta kasınmış kobro ile show yapılmaz ilahi taktir

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