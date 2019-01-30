KOAH hastalarına nefes aldıran yöntem

Sigaranın en kötü sonuçlarından biri olan KOAH hastalığının başlangıçta hava yollarında daralmaya neden olarak nefes darlığı ve kronik öksürük şikayetleri şeklinde belirti verdiğini belirten Doç. Dr. Metin, hastalığın nasıl ilerlediğini şu sözlerle açıkladı:



“Hastalık ilerledikçe hava yolu daralması nedeniyle hava akciğerlerde hapsoluyor ve işe yaramayan hava baloncukları akciğeri dolduruyor. Bu durum akciğerin sağlam bölgelerinin de havalanamayacak duruma gelmesi sonucunu doğuruyor. Bunun sonucunda da karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayıran ve solunumun ana kası olarak nitelendirilen diyafram tamamen düzleşiyor; hareket kabiliyetini yitirdiği için de hastanın nefes kapasitesi büyük ölçüde azalıyor”

Valf veya Koil yöntemleri

Amfizemin erken aşamasında hastalar için sigarayı bırakma önerilerinin yanı sıra genellikle nebül ve inhaler tedavi yöntemleri kullanıldığını kaydeden Doç. Dr. Metin, hasta ileri evre olarak nitelenen 4. evrede ise göğüs içerisinde basınç artışına neden olan amfizemli alanın küçültülmesine yönelik cerrahi ve bronkoskopik volüm küçültme yöntemlerinin gündeme geldiğini ifade etti.

Bronkoskopik volüm küçültme yöntemlerinden en sık kullanılanları Valf (kapakçık) ve Koil (akıllı sarmal tel) yöntemleri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Metin, “Bu yöntemler temelde ışıklı-kameralı bir tüp aracılığı ile ağız yolundan soluk borusuna girilerek yapılan bir akciğer endoskopisi eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ortalama 45 dakikada gerçekleştirilen bu uygulamalar için hastanın vücudunda herhangi bir kesi yapılmıyor” diye konuştu.

Sağlıklı alanlar daha iyi kullanılır hale getiriliyor

KOAH geri dönüşsüz bir hastalık olduğundan volüm küçültme yöntemlerinin hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını ve hastanın işlem sonrasında her halükarda ilaç kullanmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Metin, “Ancak işlem sonucunda akciğerin işe yarayan alanları daha iyi kullanılır hale geldiği için hastanın oksijen ihtiyacında ve ilaç kullanma miktarında ciddi azalmalar meydana geliyor. Hastanın nefes kapasitesinde ve yürüme mesafesinde kayda değer artışlar sağlanıyor; hasta günlük hayatta kendi ihtiyaçlarını daha rahat görebiliyor” ifadelerini kullandı.

Hasta kesinlikle sigarayı bırakmalı

Hastaya hangi yöntemin uygulanacağına işlem öncesinde çekilen akciğer tomografisi ile karar verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Metin, sigara içmeyen hastalarda yöntemin uygulanmadığını sözlerine ekledi.