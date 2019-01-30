  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

KOAH hastalarına nefes aldıran yöntem

KOAH hastalarına nefes aldıran yöntem

‘Valf veya Koil’ uygulamaları sayesinde KOAH hastalarının daha rahat nefes alarak yaşam kalitelerinin artırıldığını söyleyen Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bayram Metin, bu uygulamalar hakkında bilgi verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 14:38 - Güncelleme: 30-01-2019 14:38

Sigaranın en kötü sonuçlarından biri olan KOAH hastalığının başlangıçta hava yollarında daralmaya neden olarak nefes darlığı ve kronik öksürük şikayetleri şeklinde belirti verdiğini belirten Doç. Dr. Metin, hastalığın nasıl ilerlediğini şu sözlerle açıkladı:

“Hastalık ilerledikçe hava yolu daralması nedeniyle hava akciğerlerde hapsoluyor ve işe yaramayan hava baloncukları akciğeri dolduruyor. Bu durum akciğerin sağlam bölgelerinin de havalanamayacak duruma gelmesi sonucunu doğuruyor. Bunun sonucunda da karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayıran ve solunumun ana kası olarak nitelendirilen diyafram tamamen düzleşiyor; hareket kabiliyetini yitirdiği için de hastanın nefes kapasitesi büyük ölçüde azalıyor”

Valf veya Koil yöntemleri
Amfizemin erken aşamasında hastalar için sigarayı bırakma önerilerinin yanı sıra genellikle nebül ve inhaler tedavi yöntemleri kullanıldığını kaydeden Doç. Dr. Metin, hasta ileri evre olarak nitelenen 4. evrede ise göğüs içerisinde basınç artışına neden olan amfizemli alanın küçültülmesine yönelik cerrahi ve bronkoskopik volüm küçültme yöntemlerinin gündeme geldiğini ifade etti.

Bronkoskopik volüm küçültme yöntemlerinden en sık kullanılanları Valf (kapakçık) ve Koil (akıllı sarmal tel) yöntemleri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Metin, “Bu yöntemler temelde ışıklı-kameralı bir tüp aracılığı ile ağız yolundan soluk borusuna girilerek yapılan bir akciğer endoskopisi eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ortalama 45 dakikada gerçekleştirilen bu uygulamalar için hastanın vücudunda herhangi bir kesi yapılmıyor” diye konuştu.

Sağlıklı alanlar daha iyi kullanılır hale getiriliyor
KOAH geri dönüşsüz bir hastalık olduğundan volüm küçültme yöntemlerinin hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını ve hastanın işlem sonrasında her halükarda ilaç kullanmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Metin, “Ancak işlem sonucunda akciğerin işe yarayan alanları daha iyi kullanılır hale geldiği için hastanın oksijen ihtiyacında ve ilaç kullanma miktarında ciddi azalmalar meydana geliyor. Hastanın nefes kapasitesinde ve yürüme mesafesinde kayda değer artışlar sağlanıyor; hasta günlük hayatta kendi ihtiyaçlarını daha rahat görebiliyor” ifadelerini kullandı.

Hasta kesinlikle sigarayı bırakmalı
Hastaya hangi yöntemin uygulanacağına işlem öncesinde çekilen akciğer tomografisi ile karar verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Metin, sigara içmeyen hastalarda yöntemin uygulanmadığını sözlerine ekledi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN KOAH hastalarına nefes aldıran yöntem haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro