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Klozette ele geçirildi! 230 adet tarihi sikke ve biblo...

Klozette ele geçirildi! 230 adet tarihi sikke ve biblo...

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda üzerinde tarihi figürlerin bulunduğu 230 adet sikke ve biblo ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 19:41 - Güncelleme: 01-02-2019 19:41

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve küçük biblo ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki evde tarihi eser bulunduğu ihbarını değerlendirdi. Belirlenen adrese öğle saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tuvaletteki klozetin su haznesine gizlenmiş üzerinde çeşitli figürler bulunan 230 sikke ve küçük biblo ele geçirdi.

Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi. Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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