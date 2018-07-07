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Klima satışları patladı!

Klima satışları patladı!

Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle soğutma cihazlarına olan ilgili artarken, klima satışları haziran ayıyla birlikte yüzde 200'e yaklaşan oranlarda artış gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 14:58 - Güncelleme: 07-07-2018 14:58

Klima satışları, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Tüketiciler en çok bin 500- 3 bin 500 TL aralığındaki klimaları tercih etti.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, haziran ayında önceki aylara göre klima siparişlerinin yüzde 163 artış gösterdiğini belirterek, en çok klima siparişinin İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Mersin ve Hatay'dan verildiğini söyledi.

Bu yıl İstanbul'da klima ve vantilatörlere talebin diğer illere oranla 2 kat fazla gerçekleştiğini dile getiren Erturan, sıcaklığın en yüksek olduğu Antalya ve Adana'da ağustos aylarında klima satışlarının tavan yaptığını ve katlanarak arttığına dikkati çekti.

ERKEKLERİN İLGİSİ DAHA YÜKSEK
Erturan, erkeklerin kadınlardan 5 kat fazla klima ve vantilatör alışverişi yaptığını kaydederek, en çok sipariş veren 25-45 yaş aralığındaki müşterilerin diğer yaş gruplarına göre daha çok klima ve vantilatör aldığını anlattı.

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Kaynak : AA

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