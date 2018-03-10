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Klavye kullanmak beyni köreltiyor mu işte cevabı...

Klavye kullanmak beyni köreltiyor mu işte cevabı...

Uzmanlar, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 15:05 - Güncelleme: 10-03-2018 15:05

Medical Park İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen Söyleşi Günleri'nde güçlü bir beyne sahip olmanın ipuçları verildi. 9 Mart İzmir Movenpick Hotel'de düzenlenen Söyleşi Günleri'nde bu ay beyin alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sinan Canan ve Çağdaş Türk Edebiyatı yazarlarından Murat Menteş zihin ve hayal gücü işbirliğini masaya yatırdı.

KLAVYELER BEYNİ KÖRELTİYOR
Prof. Dr. Sinan Canan, güçlü bir beyin için kalemle bol bol not tutulması gerektiğini, dijital ortamlarda yazılan yazıların beyni geliştirmediğini ve el yazısının ise insan karakterini yansıttığını belirtti. Canan ayrıca okudukların akılda kalması için hayal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Çağdaş Türk Edebiyatı'nın yazarlarından Murat Menteş ise, okunan romanların kişinin özel hayatı olduğunu ve romanların bilinç altını yansıttığını örnek hikayelerle anlattı. Yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda konuklar, katılımcıların sorularını cevaplayarak onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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