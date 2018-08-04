Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu. Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin Talas Belediyesi ile birlikte düzenlediği "3'üncü Talas Klasik Otomobil Festivali"nde birbirinden renkli 150'nin üzerinde klasik araç sergilendi.

Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden gelen 150'den fazla klasik otomobil sahibi, otomobillerini sergiledi. Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nde düzenlenen etkinlikte, açık hava film gösterimi de yapıldı. Açılış töreninde konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyledi.

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Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Festivalin ziyaretçileri nostaljik yolculuğa çıkardığını dile getiren Nakipoğlu, şunları kaydetti: "Klasik araç festivalinin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye çapında birçok ilden katılım var. Türkiye'nin çeşitli illerinden arabalarıyla katılan dostlarımız var. Bu festival şehrimize bir güzellik yaşatıyor. Klasik otomobil bir tutku. Kimseye zararı yok, tam tersine herkesi iştahlandıran ve birleştiren bir yaşam.

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Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Biz bunu paylaşarak genişletmek istiyoruz. Yaştaşlarım doğal olarak bu arabaları çok sevecekler. Beraber yaşadık. Ama bana çok garip geliyor, nedense gençler daha çok ilgileniyor. Demek ki genlerinde estetiğe karşı bir duyguları var. Bu araçlarda farklı bir yapı var. Bu araçlarda el emeği var, göz nuru var, estetik var."

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Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Festival, 5 Ağustos Pazar günü klasik araçların şehir turuyla sona erecek.

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