Klasik araba tutkunları Kayseri'de buluştu!

Biz bunu paylaşarak genişletmek istiyoruz. Yaştaşlarım doğal olarak bu arabaları çok sevecekler. Beraber yaşadık. Ama bana çok garip geliyor, nedense gençler daha çok ilgileniyor. Demek ki genlerinde estetiğe karşı bir duyguları var. Bu araçlarda farklı bir yapı var. Bu araçlarda el emeği var, göz nuru var, estetik var."