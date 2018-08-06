KKTC'de patlama: İşçiler ağır yaralandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Lefkoşa'ya bağlı Hamitköy bölgesinde bulunan askeri atış alanı civarında meydana gelen olayda: özel bir şirket tarafından yapılan asfaltlama çalışması sırasında, iddiaya göre patlamamış bir bomba infilak etti. Patlamada sırasında çevrede bulunan 5 işçi yaralandı.
Yaralı işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Yakın Doğu Hastanesi’ne (YDÜ) kaldırılarak tedaviye alındı.
BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA
YDÜ Başhekimi Dr. Sevim Erkmen ise Yenidüzen Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 5 yaralıdan birinin sağ elinin bileğinden itibaren koptuğunu belirterek, "Yaralıların tümünün patlamaya bağlı ciddi parçalı yaraları var. Şu anda acil yardımları yapılıyor" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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