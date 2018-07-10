KKTC'de halk Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı

Başkan Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.

Halk Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. Bir süredir Türkiye-Yunanistan ve Rum Kesimi arasında artan gerginliğin üzerine, halkın Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Erdoğan daha sonra makam aracına binerek havalimanından ayrıldı. Erdoğan için burada resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştü.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.