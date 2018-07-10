KKTC'de halk Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı

Başkan Erdoğan KKTC’ye düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa’daki Ercan Uluslararası Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.
Halk Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. Bir süredir Türkiye-Yunanistan ve Rum Kesimi arasında artan gerginliğin üzerine, halkın Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gelmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yemin töreninin ardınan kabineyi açıklamıştı. Bunun üzerine Erdoğan yurt dışı ziyaretine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.
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