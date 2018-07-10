KKTC'de halk Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı

Halk Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, bazı KKTC'lilerin ise gözyaşı döktüğü görüldü. Bir süredir Türkiye-Yunanistan ve Rum Kesimi arasında artan gerginliğin üzerine, halkın Erdoğan'ı karşılamak için havalimanına gelmesi dikkat çekti.







