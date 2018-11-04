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KKTC'de 10 Kasım tartışması büyüyor

KKTC'de 10 Kasım tartışması büyüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Atatürk'ü anma programının 10 Kasım'a çekilmesi tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, törenlere katılımın yüksek olması için anma etkinliklerinin öne çekildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 21:59 - Güncelleme: 04-11-2018 21:59

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümünde 10 Kasım'ın hafta sonuna gelmesi nedeniyle anmanın 9 Kasım'a çekilmesi tartışma yarattı.

Tartışma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelge ile başladı. Genelgede, ama törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Genelge sosyal medyada, "10 Kasım zamanında değil 9 Kasım'da anılıyor. Kabul edilemez" şeklinde tepkilere neden oldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

KKTC medyasının da bu şekilde değerlendirmelerde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan açıklama yaptı. Burhan, "Biz 10 Kasım'a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.

10 Kasım'ın hafta sonuna denk geldiğine işaret eden Burhan, "Bakanlık olarak 10 Kasım'ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım'a katılmasını bu günü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık" diye konuştu.

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