KKTC seçim sonuçları açıklandı

KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı. Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili odu. Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimden galip çıktı.

ÖZGÜRGÜN KKTC'NİN KALKINMASI İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak halka seslendi. Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir dedi.

Halkın kendilerine vereceği güçle kendilerini yeni döneme hazırladıklarına değinen Özgürgün, bugün bunun görüldüğünü, UBP'nin büyük bir farkla sandıktan birinci parti olarak çıktığını kaydetti. Özgürgün, Biz halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC'nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız dedi.

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  • Siyaset 08 Ocak 2018 08:33
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