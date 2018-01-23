AFRİN'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, KKTC Meclisi'ni karıştırdı. Terör operasyonu aleyhine paylaşımlar yapan Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, yemin töreninde zafer işareti yapınca Meclis karıştı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya gazete kağıdı fırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği Afrika gazetesinde yer alan aleyhte görüşlerin benzerini KKTC Meclisi'nde dillendiren Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gecikmedi. KKTC Meclisi'nde dünkü yemin töreninde, sosyal medya hesaplarından Türkiye aleyhine paylaşım yapan milletvekillerine bazı milletvekilleri tepki gösterdi.

YDP'Lİ VEKİL YEMİN TÖRENİNDEN ÇIKTI

Son bir kaç gündür Türkiye aleyhine paylaşımla yapan Milletvekili Derya'ya ilk tepki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Erhan Arıklı'dan geldi. Arıklı, yemin töreninde sıra Derya'ya geldiğinde salondan çıktı. Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile kürsüden zafer işareti yapan Derya'ya tepki göstererek elindeki Afrika gazetesini fırlattı.

MECLİS LOCALARINDAN TEPKİ GELDİ

Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanının uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi.