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KKTC bu fotoğrafı konuşuyor! Torosları gördüler...

KKTC bu fotoğrafı konuşuyor! Torosları gördüler...

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde açık havada çekilen, Türkiye'deki Toros Dağları'nın görüntülendiği fotoğraf, Ada'da gündem oldu.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 13:47 - Güncelleme: 28-10-2018 13:47

KKTC'nin başkenti Girne'de çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Açık havada çekilen, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüldüğü fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. 'Anavatan Türkiyemiz net görülüyor' yorumları yapıldı.

Fotoğrafı paylaşan milletvekili Ersin Tatar da "Türkiyemizin Toros Dağları net gözüküyor" yazdı. KKTC'nin önde gelen gazetecilerinden Ahmet Tolgay, "Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu ne?" diye sorarken, Kartal Harman ise "Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna gider. Anavatan yanıbaşımızda" yorumu yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ekim 2018 14:58 Kibrisli degildir onlar.. Malesef kibrislilar turkiyeyi sevmiyorlar

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