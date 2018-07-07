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K.Kore'den ABD'ye: Pişman olduk!

K.Kore'den ABD'ye: Pişman olduk!

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 18:27 - Güncelleme: 07-07-2018 18:27

Kuzey Koreli yetkililer ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pyongyang'a ziyaretinden sonra ABD'nin tavrından dolayı müzakerelerden pişman olduklarını açıkladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pyongyang'a gerçekleştirdiği ziyaretten sonra, görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore, ABD'li tarafın görüşmelerdeki tutumlarından dolayı hayal kırıklığına uğradı. 

Kuzey Kore yapılan üst düzey görüşmede ABD'nin Kuzey Kore'den tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma istemesini eleştiren bakanlık açıklamada ''Biz ABD'nin iki taraf için güven oluşturacak yapıcı tekliflerle gelmesini bekliyorduk öte yandan ABD'nin tavrı bizi hayal kırıklığına uğrattı''ifadelerine yer verdi. 

'İHANET' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

ABD'nin bu tavrının geçen ay Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirilen zirveye ihanet olarak değerlendiren bakanlık, ''Nükleer silahtan arınma konusunda iyi niyetle başlattığımız ortaklıkta çatırtılara yol açabilir'' uyarısında bulundu. 

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