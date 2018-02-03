Kızlarım İçin 10. bölüm fragmanı

Kızlarım İçin 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızlarım İçin'in yeni bölümünde neler olacak? Kızlarım İçin 6 Şubat 2018 Salı akşamı Kanal D'de...

Yaşar evin geçimini sağlamak için mahalleden komşuları Zübeyir’in kahvehanesinde ve oto yıkamacıda çalışmaya başlamış lakin yine de karısının dırdırından kurtulamamıştır. Anne ve babalarının kavgalarına mani olamayan beş kız kardeşinse tek yapabileceği bir an önce kurtulmak için bir yol bulmaktır.

En büyük ablaları Selva evli olduğu için bu durumdan en az etkilenenidir. Kumru evin en büyüğü tıp fakültesi son sınıftadır ve para kazanıp hem kendini hem kardeşlerini kurtarmasına bir yıl kalmıştır. Sumru da üniversitededir ama o sorunlardan kaçmak için eğlenmeyi seçmiştir. Duygularıyla hareket eder. Canı ne zaman ne isterse öyle davranıp öyle yaşar. Suna daha lisededir ama Kumru ablasını örnek alarak kafasını kitaplara gömerek evdeki huzursuzluktan kaçmaya çalışır. En küçükleri zavallı Hüma ise her şeyden en fazla etkilenen olur.

Anne ve babalarına rağmen kız kardeşler mutludurlar. Çünkü birbirlerine sahiptirler. En kötü zamanlarında bile içlerinden biri herkesi güldürecek bir şey yapar. Ancak annelerinin yaptığı bir hata başta Yaşar olmak üzere tüm çocukların hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirecektir.