Kızları ile tehdit edildi kura ile bir oğlunu PKK'ya verdi

PYD’den daha fazla kaçamayacağını düşünen Abdo Kolika, ertesi gün bir oğlunu vereceğini taahhüt ediyor, kapıda bekleyen teröristleri zorla ikna ederek. Abdo Kolika anlatmaya devam ediyor: “Tüm çocuklarımı çok seviyorum, ayrım yapamadım iki oğlum arasında. Kura çekeceğiz dedim ve büyük oğluma çıktı. Çok üzüldük ve ertesi gün büyük bir elemle onu yolculadık. Elimizden aldılar, zorla. Onu vermesem kızlarımı verecektim.” Ailece çiftçilik yaptıklarını da ekleyen Abdo Kolika, “Gelirimiz evimizi çekip çevirmeye yetiyor. Biz PKK gibi terör örgütlerini bilmeyiz. Terörle de işimiz olmaz. Allah Türkiye’den razı olsun. TSK geldi, teröristlerden çektiğimiz çile bitti. Oğlum da döndü ama ona hala kavuşamadım. Lütfen onu affedin” diyor.