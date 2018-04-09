Kızları ile tehdit edildi kura ile bir oğlunu PKK'ya verdi

TSK ve ÖSO’nun PYD/PKK’dan temizlediği Afrin’de bir yandan asayiş uygulamaları güçlenirken diğer yandan kırsala kaçan teröristler ÖSO’lular tarafından yakalanıp sorguya alınıyor. İhbar edilenlerin ya da şüphelilerin sorgulandığı Afrin’de, suçu kanıtlananlar TSK’ya teslim ediliyor, suçsuz olanlarsa serbest bırakılıyor. Milliyet, bazı sorguları izledi. Afrin’deki sorgu odasında bir babanın feryatları yürek dağlarken terör örgütünün ne kadar vahşi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi: “PYD’li teröristler oğullarımdan birini vermezsem kızlarımı almakla tehdit etti. Kızlarımı veremezdim. İki oğlum arasında kura çektim. Zorla aldılar evladımı. Allah kimsenin başına vermesin...”
İki oğlu arasında kura çekerek, oğullarından birini teröristlere veren 63 yaşındaki Abdo Kolika’nın anlattıkları kan donduruyor. Anlattığına göre, bir gün ansızın evine geliyor PYD’li teröristler Abdo Kolika’nın, dört çocuğundan birini istiyorlar, kendi saflarına katmak için. “Oğullarından birini vereceksin” deyip gidiyorlar. Zavallı adam korku ve belirsizlik dolu günler geçiriyor, bu arada teröristlerin taciz ve tehditleri de devam ediyor. Ölümcül tehditler asla son bulmuyor. Abdo Kolika, “Bugün oyalarım, yarın oyalarım” derken bir gün yine geliyor; “Oğullarından birini vermezsen, kızlarını alırız…” diyorlar...
PYD’den daha fazla kaçamayacağını düşünen Abdo Kolika, ertesi gün bir oğlunu vereceğini taahhüt ediyor, kapıda bekleyen teröristleri zorla ikna ederek. Abdo Kolika anlatmaya devam ediyor: “Tüm çocuklarımı çok seviyorum, ayrım yapamadım iki oğlum arasında. Kura çekeceğiz dedim ve büyük oğluma çıktı. Çok üzüldük ve ertesi gün büyük bir elemle onu yolculadık. Elimizden aldılar, zorla. Onu vermesem kızlarımı verecektim.” Ailece çiftçilik yaptıklarını da ekleyen Abdo Kolika, “Gelirimiz evimizi çekip çevirmeye yetiyor. Biz PKK gibi terör örgütlerini bilmeyiz. Terörle de işimiz olmaz. Allah Türkiye’den razı olsun. TSK geldi, teröristlerden çektiğimiz çile bitti. Oğlum da döndü ama ona hala kavuşamadım. Lütfen onu affedin” diyor.
'KAÇMIYORUZ' DEDİLER... Köylerden birinde gizlenen ve gizlendiği yerde yakalanan Abdo Kolika’nın oğlu 30 yaşındaki Damhaş Kolika, merkezi noktalara kurulan ÖSO karakollarından birine getirilerek sorgulanıyor. Sorgulama esnasında ÖSO’lu komutana yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Zorla alındım. Gitmeseydim, direnseydim kız kardeşlerimi alacaklardı. Sekiz ay PYD/PKK tarafından tutuldum. Beni asker olarak savaştırdılar. Rejim ile girdiğim bir çatışmada ayağımdan yaralandım. Yaralanınca 4 ay savaşmadım. Türk askeri gelince umut oldu, yenildiklerinde Afrin’i terk ettiler. Dediler ki rejimle birleşeceğiz, kaçmıyoruz. Ama ben bir yolunu bulup kaçarak, Türk Askerinin koruması altındaki ailemin yanına geldim. Türk askerine ve ÖSO’ya tek kurşun sıkmadım.”
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