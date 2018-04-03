Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

ÇORUM’da, bir haftadan beri kayıp olan G. A. (15) ve S. N. D. (15), bir gecekonduda bulundu. Kızların yanındaki, biri cinsel istismardan kaydı bulunan 2 erkek gözaltına alındı.

Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

ÇORUM'da Sekiz gün önce sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki S.D. ile arkadaşı 15 yaşındaki G.A'nın bulunması için ailelerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip, çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

İki kız çocuğunun beyaz bir otomobile bindirildiğini belirleyen ekip, aracın bulunması amacıyla MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Aracın Gülabibey Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evin önünde park halinde olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda S.D. ve G.A. evde bulunurken, çocukları zorla alıkoydukları öne sürülen 28 yaşındaki Mesut K. ile 19 yaşındaki Orhan K. gözaltına alındı. Çocukların, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi. Mesut K.’nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınanlardan Mesut K.’nin cinsel istismar suçundan kaydının bulunduğu belirtildi.

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Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

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Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

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