Kızları eve kapatmışlar! Polis operasyon düzenledi

ÇORUM'da Sekiz gün önce sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki S.D. ile arkadaşı 15 yaşındaki G.A'nın bulunması için ailelerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan özel ekip, çocukların son görüldüğü yerlerdeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.