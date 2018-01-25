Kızıyla birlikte kocasını öldürüp üzerine beton döktü!

Evde yapılan aramada ise 1 tabanca 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan kadın, eşini kızıyla beraber öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, kızı S.B. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.