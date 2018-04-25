Kızıyla 1 yıl evli kalmıştı! Tayfun'dan şok Kayahan itirafı

‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, Pal Nostalji Radyo’ya konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan’la olan bir anısını anlatırken yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

'KAYAHAN BANA BIÇAK ÇEKTİ'

Yıllar sonra bir itirafta bulunan Tayfun Duygulu, “Kerim Tekin’in söylediği ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısını Nilüfer için yazmıştım. Bu durumu Kayahan öğrendi. Aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Kayhan’ı ittim. O da bana 20 santim boyunda bıçak çekti. Araya birileri girdi, olay yatıştı.” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK 1 SENE SÜRMÜŞTÜ

Tayfun Duygulu, Kayahan’ın kızı Beste Açar ile 1995’te evlenmiş, 1996’da boşanmıştı.