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Kızının yatağına bıraktığı notu okuyan anne şoke oldu

Kızının yatağına bıraktığı notu okuyan anne şoke oldu

ERZURUM'da 1 yıldır dayısının tacizine uğrayan 10 yaşındaki çocuğun yaşadığı dehşet, annesinin yatağının yanına bıraktığı, "Dayım İ.K. tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma" yazılı not ile ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:55 - Güncelleme: 09-01-2018 10:55

Erzurum’da, ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi Z.K., rehber öğretmenine arkadaşı F.A.’nın bir sorunu olduğunu söyledi. Uyarı üzerine öğretmen G.K. öğrenci F.A.’yı çağırarak, görüşme yaptı. Küçük kız, öğretmenine son 1 yıldır dayısının tacizine uğradığını, korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyince, ailenin şikayetiyle çocuğun dayısı İ.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu. Dayı hakkında ’çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı’ suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Merkez Palandöken ilçesindeki bir ortaokulun öğrencisi Z.K. (10), 30 Kasım 2017 tarihinde rehber öğretmen G.K.’nin yanına giderek, sınıf arkadaşı F.A.’nın (10) son zamanlarda kendisine kötü davrandığını söyledi. Z.K.’nin, arkadaşının bir sorunu olduğunu belirtmesi üzerine öğretmen, yanına çağırdığı F.A. ile görüşme yaptı. Öğretmenine başından geçenleri anlatan F.A., son 1 yıldır dayısı İ.K.’nin (52) tacizine uğradığını ve korktuğu için kimseye söyleyemediğini dile getirdi. Öğretmen G.K. de küçük kıza, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, taciz olayını tutanak altına aldı.

ANNE: 'EŞİMİN HABERİ OLMAZSA ŞİKAYETÇİ OLURUM'
Bunun üzerine F.A., annesinin yatağının yanına, "Dayım İ.K. tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma" yazılı not bıraktı. Kağıdı bulup, notu okuyunca şoke olan anne, okuldan da çağrılması üzerine kızın öğretmenleriyle görüşmeye gitti. F.A.’nın annesi, öğretmenlere eşinin olayı bilmediğini, haberdar olması halinde ağabeyini öldürebileceğini söyledi. Anne, eşinin haberdar olmaması şartıyla şikayette bulunacağını belirtti.

Öğretmen G.K.’nin durumu yetkili kurumlara bildirmesi ve annenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, F.A.’nın Erzurum Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesine başvuruldu. Dayısının, ilk defa evinde oyun oynadığı sırada kendisine dokunduğunu anlatan F.A., birkaç kez elle tacize uğradığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI: Taciz olayının yetkili kurumlara bildirilmesi ve annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.K., geçen yıl 9 Aralık günü tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.K. yeğenine cinsel eylemlerde bulunmadığını ileri sürdü. İ.K., "Dayı- yeğen ilişkisinin getirmiş olduğu samimiyet ile yeğenlerimi sevip, öpüyorum. Yeğenim ile zaman zaman oyun oynuyorum; ancak cinsel bölgelerine dokunmuyorum" iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş’in hazırladığı iddianame, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık dayının ’çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı’ suçundan 15 yıldan 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İ.K.’nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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