Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kanal D'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı ve başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Umut Yeter dizisi, ekranlara veda edecek. Kötü reyting sonuçlarından sonra dizi 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dün akşam yayınlanan dizinin 5. bölümünde ise bir sahne sosyal medyada tepkilere neden oldu.