Kızını taciz eden adamı sokak ortasında hadım etti!

Ankara Demetevler'de bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakalayarak kasığından ve cinsel organından defalarca bıçakladı. Üstelik karısının yanında.

Önce sosyal medyada olay anının fotoğrafı dolaşmaya başladı. Kullanıcılar yerde yüzüstü ve kanlar için yatan bir adamın fotoğrafını twitter üzerinden yayarak tacize karşı tepkilerini gösterdiler. Babaya destek veren mesajların atıldığı olaya kimse inanmak istemedi. Ancak olay anının görüntüleri de ortaya çıktı.

KASIĞINDAN BIÇAKLADI: İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Demetevler'de yakaladığı adamı marketten aldığı bıçakla yolun ortasında kasığından 3-4 defa bıçaklayarak yaraladı.

KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE: Sosyal medyada dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi. Olayın yaşandığı yere çok yakın bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kadın, eşinin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlıklar atıp sinir krizi geçirdi. Çok kan kaybettiği görülen yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: Yaşanan olayla ilgili ise sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler ise oldukça dikkat çekti. Bir kullanıcı "Kızını taciz eden babanın ellerinden öpüyorum." yazarken başka bir kullanıcı ise "Al sana adaletin ağababası" mesajıyla birlikte fotoğrafı da paylaştılar.