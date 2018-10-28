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'Kızını öldürdüm git bak!' Katil koca dehşeti...

'Kızını öldürdüm git bak!' Katil koca dehşeti...

İstanbul'da müzisyenlik yapan Vahdet Demir, şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuğunun annesi Elmas Demir'i, kayınvalidesinin evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdü yan odaya geçip kayınvalidesine söyledikleriyle kan dondurdu.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 07:35 - Güncelleme: 28-10-2018 08:24

ANKARA’da yaşayan Elmas Demir (26), müzisyen Vahdet Demir (30) ile 10 yıl önce evlenerek İstanbul’a yerleşti. H.D. (9) ve T.D. (6)  isimli 2 kız çocukları vardı. Elmas Demir, eşinden gördüğü şiddete dayanamayarak Ağustos’ta 2 kızını da alarak Ankara’da yaşayan ailesinin yanına yerleşti.

BARIŞMA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE.... Vahdet Demir, 3 gün önce barışma bahanesiyle eşinin kaldığı eve gitti. Ancak Elmas Demir, eşinin barışma isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine Vahdet Demir İstanbul’a döneceğini, otobüs biletini alacağını belirterek evden ayrıldı.

KAYINVALİDESİ VE İKİ ÇOCUĞUNU ODAA KİLİTLEYİP... İki saat sonra eve tekrar gelen Vahdet Demir, kayınvalidesi ile çocukları H.D. ve T.D.’yi bıçak zoruyla bir odaya kilitledikten sonra mutfaktaki eşi Elmas Demir’i kalbinden, sırtından ve göğüs kafesinden olmak üzere 8 kez bıçakladı.

'KIZINI ÖLDÜRDÜM GİT BAK...' Elmas Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, Vahdet Demir, kayınvalidesi ve iki kızının bulunduğu odanın kapısını açarak, “Kızını öldürdüm, git bak” diyerek evden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil kocayı olay yerinden 500 metre uzaklıkta yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Erdal 28 Ekim 2018 07:49 Şeytanın oyuncağı olup vahşet saçmak ... Yazıklar olsun kendi çocuklarını annesiz birakmak ne demek ya .

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