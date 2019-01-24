Kızını defalarca bıçaklamıştı! Cani baba hakkında flaş karar

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şıble Caddesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Adnan Soyudemir (65), kızı Ayşe Soyudemir'le (32) para yüzünden tartıştı. Baba kız arasındaki tartışma büyüyünce öfkeli baba mutfaktan aldığı bıçakla kızını 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken öfkeli baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk ifadesinde kızının sürekli paralarını yediğini iddia eden baba Soyudemir işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Baba Soyudemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SÜREKLİ PARALARIMI YİYORDU"

Baba Soyudemir’in ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf ettiği, ‘Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum’ dediği öğrenildi.