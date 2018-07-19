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Kızını akşam dayaktan kurtaran baba sabah şok geçirdi

Kızını akşam dayaktan kurtaran baba sabah şok geçirdi

GAZİANTEP'te dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedildiği öne sürülen 7 aylık hamile kadın hastanede hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 14:22 - Güncelleme: 19-07-2018 14:22

Gaziantep'te 7 aylık hamile bir kadının, dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilerek öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Aysel Kurt (23) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ç. arasında, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SABAH KADINI YARI BAYGIN HALDE BULDULAR: İ.Ç'nin tartışma sırasında Kurt'u darbetmesi üzerine devreye giren yakınları, çifti sakinleştirip evden ayrıldı. Sabah saatlerinde Aysel Kurt'u kontrol etmek üzere yeniden eve gelen İ.Ç'nin yakınları kadını yarı baygın buldu. 

BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜ: Özel bir araçla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının 7 aylık hamile olduğu ve bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi. 

Kurt'un ölümü üzerine İ.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.  Aysel Kurt'un ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinleşecek.

Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumuna gelen Aysel Kurt'un babası Vakkas Kurt, gazetecilere, dün akşam üzeri eşiyle kızını evinde ziyaret ettiğini söyledi.

ACILI BABA KONUŞTU: Kızının yorgun olduğunu gözlemlediklerini savunan Kurt, "Bir çocukları vardı, hem de hamileydi. Bize sabah ölüm haberi geldi. Şok geçirdim. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemiydi, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin.' diye ama sabah bize kalbi durmuş diye haber geldi." dedi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 14:48 Senin gibi baba olmaz olsun şerefsiz

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