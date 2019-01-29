Kızına yaptığı işkencenin fragmanı bitti o anneye 10 yıl hapis

ANTALYA'da 2013 yılında tanışan M.K.Y. ve B.B., bir süre sonra birlikte yaşamaya başladı. Nikahsız çiftin birlikteliklerinden 2014'te R.A.Y. adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

Bir süre sonra ayrılan çiftten M.K.Y., kızı R.A.Y.'nin bakımı için kadına her ay 1500 lira vermeyi kabul etti. Çalıştığı dönemde kızının annesi B.B.'ye her ay para gönderen M.K.Y., işsiz kaldığı dönemde ise gönderemedi.

Çift arasında, iddiaya göre, para yüzünden tartışmalar çıktı. M.K.Y.'nin işsiz olması ve para gönderememesi nedeniyle B.B., çocuğunun babasına sürekli hakaret ve tehdit içerikli cep telefonu mesajları gönderdi.

Geçen yılın Temmuz ayında B.B., M.K.Y.'ye çocuğunun ağzını eliyle kapatıp, ona eziyet ettiği ve altına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' yazdığı 3 video gönderdi. B.B.'nin video ile mesajını alan M.K.Y., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.A.Y. ise babaya verildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık B.B. hakkında, 'Altsoya karşı eziyet', 'çocuğa karşı eziyet', 'akrabaya karşı yaralama, tehdit, hakaret' suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CESEDİNİ ALIRSIN

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, B.B.'nin, M.K.Y.'ye gönderdiği 'R. her gün işkence çekiyor. Senin yüzünden bu çocuk her gün burada işkence görüyor, bir gün elimde kalacak. cesedini alırsın, yarına kadar o para hazır olmazsa çocuğu öldürürüm, en son önüne atacağım. Senin başına daha neler gelecek' mesajlarıyla mağdura işkence yaptığının ve müştekiye karşı tehditle hakaret içerikli mesajlar gönderdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İŞKENCECİ ANNE KENDİNİ SAVUNDU

"Bu sırada M.K.Y.'nin de aynı acıları çekmesi için çocuğa işkence yapıldığı izlenimi verdiğim videoları ben çektim, ona gönderdim. 'Bu daha fragman, yakında cenazesini alırsın' diye ben yazdım. O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim. M.K.Y., 6 senedir beni hiç duymadı. Kendimi ona küfrederek, duyurmaya çalıştım. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.