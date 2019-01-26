Kızım izleyicisini şoke eden ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Tv8'de cuma akşamları ekrana gelen Kızım dizisinin yıldız oyuncusu, "Kızım bana acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı" diyerek diziden ayrıldığını duyurdu.

Kızım izleyicisini şoke eden ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Kızım, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 17. yeni bölüm merak ve heyecan içerisinde beklenirken diziden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, "Kızım bana acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı" diyerek veda haberini takipçileriyle duyurdu.

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Kızım izleyicisini şoke eden ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Başrollerini Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı Kızım dizisinde, 'Öykü'nün gerçek annesi 'Asu' karakterine hayat veren Selin Şekerci, Instagram hesabından set çalışanlarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak diziye şu sözlerle veda etti;

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Kızım izleyicisini şoke eden ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

"Birçok hikayeye bir çok karakter dokunmak. Mesleğin en güzel tarafı bu galiba. Kızım bana çok acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı...

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Kızım izleyicisini şoke eden ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Her anlamda iyisiyle kötüsüyle anne oldum ben hem de Beren Gökyıldız gibi dünyanın en güzel çocuğuna. Çok güzel bir ekiple çalıştım hepsini çok sevdim tek tek...

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