'Kızım için olsa bile evlenmem'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan evlilik açıklaması. Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses, önceki akşam Cerensu Yılmaz'la bir otelde evlendi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan evlilik açıklaması. Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses, önceki akşam Cerensu Yılmaz'la bir otelde evlendi. Cadde'nin haberine göre, düğün törenine İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de katıldı. Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le yeniden evlilik olur mu?" sorusuna, "Tekrar bir evlilik olmaz. Kızım için olsa bile düşünmem" cevabını verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan evlilik açıklaması. Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses, önceki akşam Cerensu Yılmaz'la bir otelde evlendi. Cadde'nin haberine göre, düğün törenine İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de katıldı. Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le yeniden evlilik olur mu?" sorusuna, "Tekrar bir evlilik olmaz. Kızım için olsa bile düşünmem" cevabını verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan evlilik açıklaması. Türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses, önceki akşam Cerensu Yılmaz'la bir otelde evlendi. Cadde'nin haberine göre, düğün törenine İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızları Elif Ada Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de katıldı. Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le yeniden evlilik olur mu?" sorusuna, "Tekrar bir evlilik olmaz. Kızım için olsa bile düşünmem" cevabını verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7