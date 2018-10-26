Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

TV8 kanalında reytinglerin zirvesinde yer alan Kızım dizisinin başrülü Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi ve kazancı merak konusu. Kızlarını setlere taşırken aynı zamanda eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. İşte Beren Gökyıldız'ın ailesi ve hayatıyla ilgili merak edilenler:

Beren Gökyıldız'ın annesinin ismi ise Mine Gökyıldız. Ejder ve Mine Gökyıldız kızlarının hem iş hayatı hem de eğitimiyle yakından ilgileniyorlar.

AYDA NE KADAR KAZANIYOR? : Beren Gökyıldız geçen yıl FOX kanalında yayınlanan Anne dizisinde Cansu Dere ile kamera karşısına geçmişti. Bu dizide bölüm başına 5 bin lira alan Beren Gökyıldız ayda 20 bin lira kazanmıştı. Beren Gökyıldız'ın Kızım dizisinden de aylık 25 bin lira kazandığı söyleniyor.