Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

Kızım dizisinde başrolde oynayan Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki annesi Mine Gökyıldız ve babası Ejder Gökyıldız kimdir, Beren ne kadar kazanıyor?

Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

TV8 kanalında reytinglerin zirvesinde yer alan Kızım dizisinin başrülü Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi ve kazancı merak konusu. Kızlarını setlere taşırken aynı zamanda eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. İşte Beren Gökyıldız'ın ailesi ve hayatıyla ilgili merak edilenler:

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Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının ismi Ejder Gökyıldız.

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Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

Beren Gökyıldız'ın annesinin ismi ise Mine Gökyıldız. Ejder ve Mine Gökyıldız kızlarının hem iş hayatı hem de eğitimiyle yakından ilgileniyorlar.

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Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız ne kadar kazanıyor gerçek ailesi

AYDA NE KADAR KAZANIYOR? : Beren Gökyıldız geçen yıl FOX kanalında yayınlanan Anne dizisinde Cansu Dere ile kamera karşısına geçmişti. Bu dizide bölüm başına 5 bin lira alan Beren Gökyıldız ayda 20 bin lira kazanmıştı. Beren Gökyıldız'ın Kızım dizisinden de aylık 25 bin lira kazandığı söyleniyor.

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