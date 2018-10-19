Kızım dizisine dahil olan Selin Şekerci Caner Cindoruk'tan ayrıldı

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine ilan-ı aşk eden Selin Şekerci Caner Cindoruk cephesinden kötü haber geldi. Önceki akşam Selin Şekerci'nin başrolü oynadığı 'Sevgili Komşum' filminin galasına ünlü oyuncu tek başına katıldı.
Caner Cindoruk'un galada sevgilisi Selin Şekerci'ye eşlik etmemesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şekerci ve Cindoruk'un sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmaları da bu iddiaları güçlendiren bir diğer ayrıntı oldu.
Temmuz ayında aşk yaşamaya başlayan Selin Şekerci Caner Cindoruk çiftinin birliktelikleri sadece 3 ay sürdü.
Selin Şekerci, Caner Cindoruk'tan önce Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalarda yer edinen Kaan Taşaner ile birlikteydi. 2014 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili Şekerci'nin gönlünü Caner Cindoruk'a kaptırmasıyla 2018 yılında noktalanmıştı.
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