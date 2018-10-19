Kızım dizisine dahil olan Selin Şekerci Caner Cindoruk'tan ayrıldı

Caner Cindoruk'un galada sevgilisi Selin Şekerci'ye eşlik etmemesi ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Şekerci ve Cindoruk'un sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırmaları da bu iddiaları güçlendiren bir diğer ayrıntı oldu.

