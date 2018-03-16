  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kızılırmak'taki can pazarı! Yasak aşk iddiası

Kızılırmak'taki can pazarı! Yasak aşk iddiası

SAMSUN’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu. Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 08:30 - Güncelleme: 16-03-2018 10:34

Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI: Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı.

OSMAN ERTEKİN EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASI: Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.

Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istemişti. Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirmişti.

YARDIM EDİN ÇIĞLIKLARI
Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı. Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kızılırmak'taki can pazarı! Yasak aşk iddiası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 16 Mart 2018 11:36 yazık olmuş çok üzüldüm artık öbür tarafda buluşurlar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro