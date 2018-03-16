Kızılırmak'taki can pazarı! Yasak aşk iddiası

Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen iki kişi Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kayboldu. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI: Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı.

OSMAN ERTEKİN EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASI: Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.

Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilmişti. Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istemişti. Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirmişti.

YARDIM EDİN ÇIĞLIKLARI

Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı. Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.