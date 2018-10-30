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Kızılay haftası nedir ne zaman başladı kaç gün sürer?

Kızılay haftası nedir ne zaman başladı kaç gün sürer?

Belirli gün ve haftalar programında önemli bir yeri olan Kızılat haftası ne zaman, kaç gün sürer ve kızılay haftası nedir soruları araştırılıyor. Her yıl kutlanan kızılay haftası 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında çeşitli kampanya ve bilinçlendirme toplantıları le kutlanır ve Kızılay2ın önemi halka anlatılır.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 11:15 - Güncelleme: 30-10-2018 11:15

Kızılay haftası nedir, kaç gün kutlanır ve kızılay haftasında neler olur soruları merak edilmeye başladı. Her yıl kutlanan ve önemli gün ve haftalardan biri olan kızılay haftası 29 Ekim'de yani dün başladı. 5 gün sürecek olan kızılay haftası 4 Kasım'da sona erecek. Peki kızılay haftasında neler yapılır, kızılay haftaso önemi ve tarihi nedir?

KIZILAY HAFTASI TARİHLERİ: 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında her yıl kutladığımız Kızılay Haftası yıl içindeki belirli gün ve haftalar içinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı zamanında “Hilal-ı Ahmer” olarak isimlendirilen ardından Atatürk tarafından Kızılay olarak ismi değiştirilen Kızılay bir kurum olup hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde yardım etmektedir. Bunun önemini vurgulamak adına okullarımızda “Kızılay Kolu” adı altında bir öğrenci temsilci seçilir ve her yıl Kızılay haftasında Kızılay’ı tanıtır.

Okullarda Kızılay Haftası, daha başka bir sevgi ve coşkuyla kutlanır. “Kızılay Kolu” hafta boyunca Kızılay’ı tanıtmak, yaptıklarını anlatmak için çok çalışır. Arkadaşlarına yardımcı olur. Okullarımızdaki o minicik dudaklar, titrek seslerle duyulan, görülen, yaşanılan yangın, sel, deprem, tayfun, tsunami gibi doğal afetler detaylı bir şekilde anlatır. Fakat bu acılar Kızılay’ın Hızır gibi yetişmesiyle sarılır, titrek sesler güçlenir, Kızılay kara gün dostudur.

Kızılay nedir?: Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar. Her türlü yardımı yapar. Barışta yangın, sel, deprem felaketlerine uğrayanlara sıcak yardım elini uzatır. Fakirlere, düşkünlere, kimsesizlere yardım eder. Onlara yiyecek, giyecek, içecek, yakacak, çadır ve para yardımı yapar.

Kızılayın görevleri nelerdir: Bir sel felaketinde, felakete uğrayan herkesin yardımına Kızı­lay koşar. Onlara yiyecek verir, yatacak yer sağlar ve yarala­nanlara yardımcı olur.
Deprem olduğu zaman depremden zarar görenlere yardım eder. Onlara yiyecek, giyecek verir. Evleri yıkılanlara geçici ola­rak barınmaları için çadır verir. Yaralılara bakar,
Yangın felaketinden zarar görenlerin yardımına ilk olarak Kızı­lay koşar, Onlara yatacak yer sağlar, Yiyecek, giyecek ve içe­cek verir.
Savaş anında yaralananların yardımına Kızılay koşar. Onların yaralarını tedavi eder. Savaştan zarar görenlerin yanında olur, onların her türlü ihtiyacını gidermeye çalışır,
Ayrıca Kızılay, yiyecek ve içecek bulamayacak kadar fakir olanlara kurduğu aş evlerinde yiyecek ve içecek verir,
Kızılay, sakat yurttaşlara sakat arabası, koltuk değneği, ya­pay organ ve ilaç yardımında bulunur.
Başarılı öğrenciler için yaz kampları açar. Bu kamplarda öğ­rencilerin bedenen ve ruhen gelişmelerine yardım edecek çalış­malar yapılır,
Kızılay, bütün bu çalışmalarını hem yurt içinde hem de yurt dışında özenle yürütür, ihtiyacı olanlara yardım ederken dil, din ve ırk ayrımı yapmaz. Çalışmalarını insani duygularla ve eşitlik, evrensellik ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirir.

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