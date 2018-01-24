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Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir hediye istedi twitter coştu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir hediye istedi twitter coştu

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık haftasonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyleyip twitterdan hediye önerileri istedi. Kerem Kınık'ın attığı twit ile yurdum insanı coştu. Kimi Malatya kayısısı götür dedi kimi Sivas Kangal'ı önerdi. İşte Kerem Kınık'a yağan hediye önerileri;

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 11:19 - Güncelleme: 24-01-2018 12:15

İNTERNETHABER (ÖZEL İÇERİK) - Türk Kızılay'ının 'maaş almayan' başkanı Dr. Kerem Kınık twitterdan attığı twitle günün konusu oldu. Kerem Kınık, 'Bu hafta sonu nasipse dünyanın en etkili 5 Liderinden biri ile görüşeceğim. Çok pahalı olmayan, Anadolu kültür ve medeniyetini yansıtan bir hediye vermeyi arzu ediyorum. Sizce bu ne olabilir?' diye sordu.

Bu soruyla birlikte twitterdan mesaj yağdı. Öneriler içinde sanatsal hediyeler olduğu gibi yöresel ürünler de vardı. Kerem Kınık'a en şık öneri de Yeryüzü doktorları grubundan geldi.

MAAŞ ALMIYOR
2016 yılında Türk Kızılay'ı Genel Başkanı olan Dr. Kerem Kınık kendi isteği ile maaş almadan görev yapıyor.

Yeryüzü Doktorları "Anadolu kültürünü en iyi yansıtacak şey bu toprakların cömertliğidir diye düşünüyoruz. Ziyaret edeceğiniz kişi adına bağış yaparak bir hayat kurtarmaya ne dersiniz? Sertifikası da bizden :)" twitini attı.

Kerem Kınık'a hedefi önerisinde bulunanlar arasında Gülben Ergen de vardı. Onun önerisi de Mevlana'dan oldu. İşte Kerem Kınık'a gelen öneriler ve onun yanıtları;



Kerem Kınık nereli eşi kimdir? Kızılay'ın maaş almayan başkanı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ALİ 24 Ocak 2018 12:47 ALLAH AKIL FİKİR VERSİN YARABBİM.

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KİMDİR ?
Kerem Kınık
KEREM KINIK KİMDİR?

Kızılay başkanı Kerem Kınık, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktor olan Kerem Kınık Kızılay'ın

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