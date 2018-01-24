Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir hediye istedi twitter coştu

İNTERNETHABER (ÖZEL İÇERİK) - Türk Kızılay'ının 'maaş almayan' başkanı Dr. Kerem Kınık twitterdan attığı twitle günün konusu oldu. Kerem Kınık, 'Bu hafta sonu nasipse dünyanın en etkili 5 Liderinden biri ile görüşeceğim. Çok pahalı olmayan, Anadolu kültür ve medeniyetini yansıtan bir hediye vermeyi arzu ediyorum. Sizce bu ne olabilir?' diye sordu.

Bu soruyla birlikte twitterdan mesaj yağdı. Öneriler içinde sanatsal hediyeler olduğu gibi yöresel ürünler de vardı. Kerem Kınık'a en şık öneri de Yeryüzü doktorları grubundan geldi.

MAAŞ ALMIYOR

2016 yılında Türk Kızılay'ı Genel Başkanı olan Dr. Kerem Kınık kendi isteği ile maaş almadan görev yapıyor.





Yeryüzü Doktorları "Anadolu kültürünü en iyi yansıtacak şey bu toprakların cömertliğidir diye düşünüyoruz. Ziyaret edeceğiniz kişi adına bağış yaparak bir hayat kurtarmaya ne dersiniz? Sertifikası da bizden :)" twitini attı.

Kerem Kınık'a hedefi önerisinde bulunanlar arasında Gülben Ergen de vardı. Onun önerisi de Mevlana'dan oldu. İşte Kerem Kınık'a gelen öneriler ve onun yanıtları;









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