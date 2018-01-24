170 ünlü isimden Afrin için gelen mektup tepki çekti. Afrin mektubuna bakın kimler imza attı! haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan'dan Almanya'ya sert tepki: Sen nasıl devletsin?.. Bugüne kadar bunları yuttuk ama... haberin devamı için tıklayın »
Afrin'de TSK vuruyor ÖSO ilerliyor! Zeytin Dalı operasyonundan yeni görüntüler haberin devamı için tıklayın »
Burseya Dağı alındı mı? Gögüs göğüse çatışmanın olduğu dağdan sıcak haberler geliyor... haberin devamı için tıklayın »
İNTERNETHABER (ÖZEL İÇERİK) - Türk Kızılay'ının 'maaş almayan' başkanı Dr. Kerem Kınık twitterdan attığı twitle günün konusu oldu. Kerem Kınık, 'Bu hafta sonu nasipse dünyanın en etkili 5 Liderinden biri ile görüşeceğim. Çok pahalı olmayan, Anadolu kültür ve medeniyetini yansıtan bir hediye vermeyi arzu ediyorum. Sizce bu ne olabilir?' diye sordu.
Bu soruyla birlikte twitterdan mesaj yağdı. Öneriler içinde sanatsal hediyeler olduğu gibi yöresel ürünler de vardı. Kerem Kınık'a en şık öneri de Yeryüzü doktorları grubundan geldi.
Yeryüzü Doktorları "Anadolu kültürünü en iyi yansıtacak şey bu toprakların cömertliğidir diye düşünüyoruz. Ziyaret edeceğiniz kişi adına bağış yaparak bir hayat kurtarmaya ne dersiniz? Sertifikası da bizden :)" twitini attı.
Kerem Kınık'a hedefi önerisinde bulunanlar arasında Gülben Ergen de vardı. Onun önerisi de Mevlana'dan oldu. İşte Kerem Kınık'a gelen öneriler ve onun yanıtları;
Kerem Kınık nereli eşi kimdir? Kızılay'ın maaş almayan başkanı
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir hediye istedi twitter coştu haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Kızılay başkanı Kerem Kınık, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktor olan Kerem Kınık Kızılay'ınDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER