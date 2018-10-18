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Kızıl saç kimlere yakışır?

Kızıl saç kimlere yakışır?

Kızıl saç kimlere yakışır? Saçlarınızı kızıla boyamak istiyorsanız ama yakışıp yakışmayacağından emin olamıyorsanız elmaelma.com'un haberindeki detaylara bir göz atın deriz.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 02:30 - Güncelleme: 18-10-2018 02:30

Kızıl saç bir kadını olduğundan daha seksi gösteren ve öteki saç renklerinden farklı bir havaya sokan bir renk olmasıyla beraber ne yazık ki her kadına yakışmamaktadır... Peki bir kadının kızıl saça sahip olabilmesi için ne gibi bir özelliğe sahip olması gerekir? elmaelma.com'un haberine göre, kızıl saç doğru bir kızıl renk tonu seçildiği zaman genel anlamda herkese yakışabilir. Kızıl renginin bazı tonları vardır ki içerisinde sarı pigmentler bulunur yanı bu tip kızıllar mevsimlere dökecek olursak sonbahar ve ilkbahar kadını olarak nitelendirdiğimiz yüzü çilli kadınlarda daha güzel duracaktır.

İranlı kızı denilen kızıllar ise yine aynı şekilde bu kategoriye girmektedir. Yaz günü güneşten saçlar açıldığı zaman kızıl rengine bi tık açılan kadınlardansanız sizlere bakır içerisinde sarı tonları barındıran kızıl renkleri tercih edebilirsiniz.

Kızılın tonlarını mevsimlere döktüğümüzde kış ve yaz insanı tiplemesi diye ayırdığımız saç renklerinde mavi tonlarında yakıştığı hanımlar genellikle mor renge yakın kızıl tonları kullanılmalıdır. Kızıl rengin yakışabilmesi için ilk olarak doğru tonun size yakışan tonu tercih etmelisiniz bunun için dışarıdan bir gözün yani kuaförünüzün yardımını alabilirsiniz...

Kaynak: elmaelma.com

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