Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova, 2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlama çalmayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.