Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), 2010 yılında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez bağlama dinledi... İnternet üzerinden 21 gün ders alarak bağlama çalmaya başladı... Sonunda Kızıl Ordu Korusu'nun bağlamacısı oldu...

Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

TÜRKİYE'de 2010 yılında gittiği Fatih Kısaparmak'ın konserinde dinlediği bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar veren Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden ders aldı. Türkçeyi de öğrenerek, ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, "Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi. Daria Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçeyi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi.

18
Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

TÜRKİYE'de 2010 yılında gittiği Fatih Kısaparmak'ın konserinde dinlediği bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar veren Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden 21 gün ders aldı. Türkçeyi de öğrenerek, ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, "Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi.

28
Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova, 2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlama çalmayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.

38
Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

Daria Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçeyi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro