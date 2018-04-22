Kızıl Ordu'nun bağlamacısı 21 günde internetten öğrenmiş!

TÜRKİYE'de 2010 yılında gittiği Fatih Kısaparmak'ın konserinde dinlediği bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar veren Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden ders aldı. Türkçeyi de öğrenerek, ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, "Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi. Daria Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçeyi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi.
TÜRKİYE'de 2010 yılında gittiği Fatih Kısaparmak'ın konserinde dinlediği bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar veren Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden 21 gün ders aldı. Türkçeyi de öğrenerek, ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, "Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi.
Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova, 2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlama çalmayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.
Daria Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçeyi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi.
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