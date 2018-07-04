Kızı olduğunu iddia etmişti! Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı

GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı.

Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulunuyor. Mezar açma işlemi devam ediyor.

KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ: Japon Sekai Mori, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia etmişti.

MEZARI AÇILDI: Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Taraf avukatlarının da gelmesiyle açılan mezardan DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

BABALIK DAVASI AÇILDI: Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe de mezarın açılmasını takip etmek için Edirnekapı'daydılar. Burada bir açıklama yapan Hülya Aksakal, "Adli Tıptan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fethi kabir yapılacak" dedi.

SORU CEVAPSIZ BIRAKILDI: "Neden 27 yaşına kadar bekledi" sorusuna avukat Aksakal "Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır" yanıtını verdi.

''İNCELEME YETERSİZ'': "Süleymanoğlu 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadı?" şeklindeki soruya ise Aksakal, “Hastanede Naim Bey'in DNA'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şu anda fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verildi" yanıtını verdi.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 12:42
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