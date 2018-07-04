Kızı olduğunu iddia etmişti! Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı

GEÇTİĞİMİZ yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı.

Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulunuyor. Mezar açma işlemi devam ediyor.

KIZI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Japon Sekai Mori, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia etmişti.

MEZARI AÇILDI

Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Taraf avukatlarının da gelmesiyle açılan mezardan DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

BABALIK DAVASI AÇILDI

Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe de mezarın açılmasını takip etmek için Edirnekapı'daydılar. Burada bir açıklama yapan Hülya Aksakal, "Adli Tıptan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fethi kabir yapılacak" dedi.

SORU CEVAPSIZ BIRAKILDI

"Neden 27 yaşına kadar bekledi" sorusuna avukat Aksakal "Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır" yanıtını verdi.

''İNCELEME YETERSİZ''

"Süleymanoğlu 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadı?" şeklindeki soruya ise Aksakal, “Hastanede Naim Bey'in DNA'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şu anda fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verildi" yanıtını verdi.

KIZLARININ AVUKATI KONUŞTU

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarının avukatı Aziz Demir, mezarlığa gelerek olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir, bu durumu Naim Süleymanoğlu'nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak gördüklerini söyledi. Davanın mirastan pay almak için açılan bir dava olduğunu söyleyen Demir, “Kötü bir olayla karşı karşıyayız. Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun çocuğuyum diye açtığı bir dava içerisinde Naim Süleymanoğlu'nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu. Doğrusu 27 yıldan beri hiçbir şey yapmayan sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava neticesinde Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak. Çok korkunç bir durum Esin ve Sezin çok üzgünler onun için buraya gelemediler bu yetkiyi bana verdiler. Ortada Naim Süleymanoğlu'nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu. Esin ve Sezin de bu manevi mirası dışında herhangi bir talepleri istekleri yoktur. Biz de bekliyoruz sonucu bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.



''AMAÇLARI MADDİ ÇIKAR SAĞLAMAK''

Demir sözlerine şöyle devam etti: “Amaçları maddi çıkar sağlamak manevi olarak benim müvekkillerim çok büyük üzüntü içerisindeler. İddia edildiği gibi Naim Süleymanoğlu sağlığında hastaneye DNA testi bırakmamıştır bu onların iddiası bu gerçek değil. Zaten verilen raporda da bunu gördük.”