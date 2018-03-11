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Kız yurdunu basan savcı hakkında Başsavcılıktan açıklama geldi!

Kız yurdunu basan savcı hakkında Başsavcılıktan açıklama geldi!

SAMSUN'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 18:15 - Güncelleme: 11-03-2018 18:15

SAMSUN'da geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda; 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi.

Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti. İddiaya göre "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi.

Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen, "Ben gidiyorum hoşçakal" gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "HSK İNCELEME BAŞLATTI"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, savcı Ahmet İlyas Tolar'ın, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte kaldığı yurda gitmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Olaya ilişkin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"11 Mart 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan 'Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı' başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde ismi geçen A.İ.T. 07.09.2016 tarihli kura kararnamesi ile Samsun Adliyesine atanmış olup, halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Olaya ilişkin olarak Başsavcılığımız bilgilendirilmiş, bunun üzerine derhal Cumhuriyet Savcısı A.İ.T.’nin bilgisine başvurulmuştur. Cumhuriyet Savcısı beyanında; 'Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrasında nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek, hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini' Başsavcılığımıza aktarmıştır. Konunun önemine binaen teferruatlı araştırmaya girişilerek Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • dt 11 Mart 2018 21:40 SAVCILARIMIZIN HAKİMLERİMİZİN ÇOĞU BÖYLE MALESEF

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