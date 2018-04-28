Kız yurdunda 39 öğrenci hastanelik oldu

Bolu Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrencilerden bazıları kendi imkanları ile bazıları da ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Öğrencilerin, akşam yemeğinde tavuk eti ile sütlü tatlının da bulunduğu menüden yediği öğrenildi.

Bolu Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada, öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile Sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 ekiplerimizin yönlendirdiği vaka sayısı su an itibarıyla 39 oldu. 9 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 19 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Üniteye, 6 kişi de özel hastanelere başvurmuştur.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır."