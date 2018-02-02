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Kız öğrenci okulda kurşun yağdırdı!

Kız öğrenci okulda kurşun yağdırdı!

ABD'nin Los Angeles kentinde bir kız öğrenci okulda kurşun yağdırdı. Sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 22:07 - Güncelleme: 02-02-2018 01:03

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı. Sal Castro Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kız bir de erkek öğrenci yaralandı. Yaralılardan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı.

Los Angeles kentindeki Salvador Castro Orta Okulunda bir kız öğrencinin sınıfın içinde ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda bir kız bir erkek olmak üzere 2 öğrencinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan polis, saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, saldırının ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, kurşun yarası alan 15 yaşındaki kız öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kız-kadın terörü 01 Şubat 2018 23:45 bunlar 7 sinde ne ise 70 inde de odur

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