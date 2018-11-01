Kız kardeşiyle görüştü diye sokak ortasında dehşet saçtı

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bıçaklama anı ve yoldan geçen bir vatandaşın Eren K.'yı ikna etme çabaları yer alıyor. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Eren.K. kız kardeşiyle görüştüğünü öğrendiği M.A.’yı Demokrasi Bulvarı no: 23 adresinde Mithatpaşa Caddesi girişinde yakaladı.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALADI: Kısa bir konuşmanın ardından M.A.’yı yere savuran Eren.K., elindeki bıçakla M.A.’yı baldırından yaraladı. Olay anında yoldan geçen bir vatandaş Eren.K.’yi uzun bir uğraşın ardından ikna ederken, bıçaklanmış halde yerde yatan M.A.’yı kaldırıma götürerek bir taraftan telefonla 112’ye haber verdi, diğer taraftan da olay yerine gelen diğer vatandaşların yardımıyla M.A.’nın ayağını kemerle sıkarak müdahalede bulundu.

AİLESİNİN HABERİ VARMIŞ: Asayiş ekipleri ve 112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından M.A. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, kendisini kız arkadaşının abisinin bıçakladığını, görüştüklerinden kız arkadaşının ailesinin haberdar olduğunu iddia etti.