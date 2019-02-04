Kız kardeşini öldürüp cesedini ormanlık alana atan şahıs 7 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal’ın bulunması için bir televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti.

Genç kızın televizyon programında anlattıkları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.’nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal’ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti. Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O.’nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O. ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Mevlüt O.’nun ifadesinde ablasının kaybolduğu yıl alkollü bir şekilde evine geldiğini ve bu sebepten dolayı aralarından tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Çıkan tartışmada iteklediği ablası Seher Okulsal’ın kafasını duvara çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen Mevlüt O.'nün öldüğünü fark ettiğinde ise çöp poşetine koyarak bir süre evinin yanında bulunan derede sakladığını iddia ettiği öğrenildi. Ablasını bir süre derede sakladıktan sonra Gebze ilçesi Cuma köyü yakınlarında ormanlık bir araziye gömdüğünü iddia ettiği öğrenilen Mevlüt O., tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık koordinesinde Mevlüt O.’nun ablasının cesedini bıraktığını iddia ettiği ormanlık alanda arama çalışması başlatılacağı öğrenildi.

  • Güncel 04 Şubat 2019 09:19
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kız kardeşini öldürüp cesedini ormanlık alana atan şahıs 7 yıl sonra yakalandı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro