Kız arkadaşıyla narenciye bahçesinde baş başa kalınca

Olay, dün Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Muhammet Yıldırım, beraberindeki kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek'in kullandığı otomobille servisten inen Yeter A.'nın yanına geldi. Yeter'i de otomobile alan arkadaşlar, Işıklı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesine gitti.

GENÇ KIZ KENDİSİNİ ÖPMEK İSTEYEN YILDIRIM'I ENGELLEDİ: Şükrü Demiryürek, işi olduğunu söyleyip, Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamak için ayrılınca Muhammet Yıldırım ile Yeter A. baş başa kaldı. Evlilik planı yapan Yıldırım, genç kızı öpmek istedi. Yeter A., Yıldırım'ı engelleyip, bahçeden ayrılmak istedi.

YENİDEN TACİZE BAŞLADI: Genç kızı, ikna etmek isteyen Yıldırım, bahçedeki bekçi evinden av tüfeğini getirip, "Al bunu, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Ancak bir süre sonra Yıldırım'ın tekrar taciz etmeye başladığı Yeter A., elindeki tüfekle Yıldırım'ın kasığına 1 el ateş etti. Yeter A. tüfeği atıp, bahçeden kaçarken durumu da Şükrü Demiryürek'e bildirdi. Paniğe kapılan Fatma Yıldırım da kuzeni Ahmet Yıldırım'ı arayıp, yardım istedi.

Gelen Demiryürek, arkadaşını kanlar içinde bulunca 112 ve jandarmaya ihbarda bulundu. Bu sırada bahçeye gelen Ahmet Yıldırım da kuzeni Fatma'yı alıp eve götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammet Yıldırım'ın öldüğü anlaşıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Yeter A.'yı gözaltına aldı. Yeter A., Muhammet Yıldırım'ın servisten inince yanına geldiğini, otomobilde kız kardeşi Fatma'nın olması nedeniyle araca bindiğini, olay yerinde kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Muhammet Yıldırım'ın kardeşi Fatma Yıldırım, kuzeni Ahmet Yıldırım ve Şükrü Demiryürek de gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 4 kişi, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.